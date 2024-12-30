فيديو لحادثة مُرعبة على متن طائرة.. إليكم ما حصل

شهد مطار سياتل تاكوما في واشنطن، حالة غير اعتيادية أثناء هبوط إحدى الطائرات، حيث قامت مسافرة وبشكل وصف بـ"الغريب" بفتح مخرج الطوارئ وتسلق جناح الطائرة بدلا من المغاردة من الباب مع باقي المسافرين.



وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام المسافرة على خطوط ألاسكا الجوية بفتح مخرج الطوارئ وتسلق الجناح.



وظهرت الراكبة وهي تمشي باتجاه حافة جناح الطائرة بالقرب من النوافذ، ثم بدأت تلوح بيديها وتنظر إلى الأسفل.

وقد بقيت الراكبة جالسة على الجناح، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من مساعدتها على النزول باستخدام سلم خاص.



وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم مطار سياتل-تاكوما الدولي أن الراكبة أصيبت بـ"نوبة قلق" أثناء مغادرتها للطائرة. (سكاي نيوز عربية)