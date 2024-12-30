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عربي-دولي

كان في خطوط القتال الأماميّة... مقتل لاعب كرة قدم سابق في أوكرانيا

Lebanon 24
30-12-2024 | 08:00
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أكد والد اللاعب الدولي الروسي السابق أليكسي بوغاييف، مقتل ابنه أثناء المشاركة مع جيش بلاده في حرب أوكرانيا.

وقال إيفان بوغاييف لمنصة "سبورتس" الروسية: "للأسف، التقارير الصادرة عن وفاة أليكسي صحيحة".
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وشارك بوغاييف (43 عاما) في 7 مباريات دولية مع منتخب روسيا، ولعب في بطولة أمم أوروبا 2004 التي أقيمت في البرتغال.
 
ولعب المدافع الروسي الراحل لعدد من الأندية المحلية، مثل لوكوموتيف موسكو وكراسنودار، قبل أن ينهي مسيرته عام 2010.

وصدر حكم بالسجن على بوغاييف لمدة 9 سنوات ونصف العام الماضي 2023 بتهمة محاولة تهريب المخدرات، ثم انضم إلى القوات الروسية في أوكرانيا. (سكاي نيوز عربية)
 
بوغاييف شارك مع منتخب روسيا في 7 مباريات

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