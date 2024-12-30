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عربي-دولي

دمار كبير سبّبه "حزب الله"... لماذا يخاف الإسرائيليّون من العودة إلى بلداتهم؟

Lebanon 24
30-12-2024 | 07:00
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تحدث موقع "ميفزاك لايف" الإسرائيلي، عن خشية المستوطنين في الشمال من العودة، مشيراً إلى أنّهم يجدون صعوبة في العودة إلى منازلهم رغم وقف النار.

وبحسب الموقع، على الرغم من وقف إطلاق النار في القطاع الشمالي، لا يزال سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يجدون صعوبة في العودة إلى منازلهم بسبب غياب الشعور بالأمن.
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وأضاف أنّه لم يتم بعد تأهيل الكثير من المستوطنات لإعادة استيعاب السكان.

وأشار إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية وافقت مؤخراً على تمديد المساعدات الاقتصادية للنازحين من المستوطنات الشمالية، في محاولة للتخفيف من محنة السكان الذين يعيشون خارج منازلهم. ومع ذلك، لا يزال رد الحكومة بعيداً عن تقديم حلّ شامل للتحديات التي تواجه سكان المنطقة.

وتابع: "سكان المطلة، الذين عادوا إلى منازلهم، وجدوا دماراً كبيراً نتيجة المواجهة مع حزب الله".

ولفت إلى أنّ ذلك الوضع يؤكد الفجوة بين الرغبة في العودة و الروتين والواقع المعقد على الأرض، فيما إعادة تأهيل البنية التحتية وضمان الأمن يشكلان تحديات كبيرة في طريق العودة الكاملة للمستوطنين.

وبحسب "ميفزاك لايف"، تعتمد مسألة العودة الكاملة للمستوطنين إلى منازلهم على عدد من العوامل، وفي مقدمتها إنشاء غلاف أمني كاف واستكمال أشغال إعادة التأهيل في المستوطنات المتضررة. (الميادين)
 
 
 
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