السلطات الإيرانية تؤكد توقيف الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا

أكدت السلطات الإيرانية توقيف الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا بتهمة "انتهاك القانون"، وفق ما اوردت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا"، في خطوة وصفتها روما بأنها "غير مقبولة".



وجاء في بيان لوزارة الثقافة نقلته الوكالة أن "تشيشيليا سالا، وهي مواطنة إيطالية، دخلت إلى إيران في 13 كانون الأول 2024 بتأشيرة صحافية وتم توقيفها في 19 كانون الأول 2024 لانتهاكها قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأكد البيان بأنها تخضع لتحقيق من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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