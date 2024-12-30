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إقتصاد

أوّل إمرأة تشغل هذا المنصب... من تمّ تكليف لرئاسة البنك المركزي السوريّ؟

Lebanon 24
30-12-2024 | 07:06
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أفادت وسائل إعلام سورية، عن تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وكانت صابرين وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ تشرين الاول 2018.
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كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة "سوق دمشق للأوراق المالية" ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الاول 2018. (سكاي نيوز)
 
 
 
ميساء صابرين
 
 

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