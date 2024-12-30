بعد الضربات الإسرائيليّة... موانئ الحديدة خارج الخدمة

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بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طالت الأسبوع الماضي محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، خرجت موانئها عن الخدمة.وكشفت مصادر أن الملاحة في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين متوقفة منذ 18 كانون الاول.كما أضافت أن السفن لا يمكنها مغادرة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في اليمن.وكانت عشرات المقاتلات الإسرائيلية شنت في 18 كانون الاول الحالي، 16 غارة على عدة مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء، فضلا عن الحديدة المطلة على البحر الأحمر، خاصة ميناءي الصليف، ورأس عيسى النفطي، الذي قصفته إسرائيل أواخر سبتمبر الماضي أيضا.كذلك استهدفت أربع غارات، امس الأحد، مناطق متفرقة في مديرية الصليف شمالي الحديدة. (العربية)