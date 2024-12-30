بايدن: 2.5 مليار دولار لأوكرانيا

Advertisement

أفاد البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه في الإنترنت، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن تخصيص ما يقرب من 2.5 مليار دولار كمساعدات أمنية لنظام كييف.ونقل البيان عن بايدن قوله: "اليوم، أنا فخور بالإعلان عن ما يقرب من 2.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا".وأشار الرئيس الأمريكي إلى تخصيص 1.22 مليار دولار من المبلغ في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا "USAI".وقال بايدن: "تعمل وزارة الدفاع الأميركية حاليا، على نقل مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ إلى أوكرانيا. وكذلك مئات المركبات المدرعة، الأمر الذي سيعزز موقف أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء".ووعد بايدن بأن الولايات المتحدة، ستواصل "العمل بلا كلل لتعزيز موقف أوكرانيا في الصراع حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية في كانون الثاني 2025". (روسيا اليوم)