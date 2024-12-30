Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع السعودية

Lebanon 24
30-12-2024 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1299349-638711707062261999.jpg
Doc-P-1299349-638711707062261999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، أن بلاده تتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع السعودية في كافة المجالات.

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.
Advertisement

كما قال إنه يتشرف بتمثيل بلده بأول زيارة رسمية للسعودية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:42 | 2024-12-30
13:32 | 2024-12-30
13:16 | 2024-12-30
13:03 | 2024-12-30
13:00 | 2024-12-30
12:18 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24