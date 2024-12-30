وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع السعودية

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أكد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، أن بلاده تتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع السعودية في كافة المجالات.وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.كما قال إنه يتشرف بتمثيل بلده بأول زيارة رسمية للسعودية. (العربية)