ألمانيا: تدخلات ماسك خرجت عن إطار حرية التعبير

بعد منشوراته وآرائه المثيرة للجدل، أكدت متحدثة باسم الحكومة أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يحاول ممارسة نفوذ على الانتخابات الألمانية المقرر إجراؤها في 23 شباط المقبل.



Advertisement

كما أضافت المتحدثة أن ماسك حر في التعبير عن رأيه، وتابعت "بعد كل شيء، حرية الرأي تغطي أيضا أعظم الهراء". (سكاي نيوز عربية) وقالت "إن إيلون ماسك يحاول بالفعل التأثير على الانتخابات الفيدرالية" من خلال نشر X منشورات ومقال رأي كتبه يدعم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني خلال عطلة نهاية الأسبوع.كما أضافت المتحدثة أن ماسك حر في التعبير عن رأيه، وتابعت "بعد كل شيء، حرية الرأي تغطي أيضا أعظم الهراء". (سكاي نيوز عربية)