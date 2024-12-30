في غزة.. مقتل جندي إسرائيلي وهذه هويته

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وبحسب الجيش الإسرائيلي، إن "أوريل بيرتس (23 عاما) من كتيبة نتساح يهودا "97" "لواء كفير" لقي مصرعه في معارك شمال القطاع"، مشيرا إلى أنه "يحمل رتبة رقيب ومن بيتار عيليت".وأضاف أن "ثلاثة جنود من "كتيبة نيتسح يهودا" في "لواء كفير" أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرةً إلى أنه "تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج في المستشفى وتم إخطار ذويهم".وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الاول 2023 إلى 825.ووفقا للمعطيات فإن 393 من هؤلاء الجنود قتلوا في المعارك البرية في القطاع، والتي بدأت في 27 تشرين الاول من العام 2023. (روسيا اليوم)