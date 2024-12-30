السجن 3 سنوات وغرامة مالية.. الإدارة الجديدة في سوريا تحظر هذا الأمر ليلة رأس السنة

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واشارت غرفة عمليات ردع العدوان في بيانها، أنّه "نعلمكم بأن اطلاق العيارات النارية غدا في احتفالية رأس السنة ممنوع منعا باتا، ونعلمكم أنه من المفترض أنكم قد سلمتم السلاح حيث يمنع منعا باتا تواجد السلاح خارج تشكيلات قوى الأمن والشرطة"أضاف: "تبعا لما سبق إن أي شخص يطلق النار باحتفالية رأس السنة غدا يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية كبيرة حيث أنه يكون قد خالف قانونين"، مشيراً إلى أنّ القانونين اللذين سيجري خرقهما في هذه الحالة وهما: "الأول حمل السلاح وعدم تسليمه، والثاني إطلاق النار".وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الداخلية السورية في الحكومة السورية المؤقتة من إطلاق النار خلال احتفالية رأس السنة يوم غد الثلاثاء، وتوعدت المخالفين بالمحاسبة أصولا. (روسيا اليوم)