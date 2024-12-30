Advertisement

عربي-دولي

تعيين متحدث رسمي باسم الحكومة السورية المؤقتة.. من هو؟

Lebanon 24
30-12-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1299476-638711935606671498.png
Doc-P-1299476-638711935606671498.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مواقع إخبارية تابعة للإدارة السورية الجديدة عن تعيين الإعلامي محمد الفيصل متحدثا باسم حكومة تصريف الأعمال السورية وله دور في الثورة السورية كناشط إعلامي خرج من قلب الثورة.

ويعرف الفيصل إعلامياً باسم محمد فيصل العكلة، وهو ناشط إعلامي وصحفي مخضرم ينحدر من قرية حاس في ريف إدلب الجنوبي.
Advertisement

ولد في بيئة ريفية بسيطة، لكنه سرعان ما أصبح من أبرز الأصوات الإعلامية الداعمة للثورة السورية منذ انطلاقتها وشارك في القتال.

تعلم الفيصل في إدلب، ومنذ بداية الثورة، انخرط في تغطية الأحداث الميدانية، لعب دورا بارزا في تغطية الاحتجاجات الشعبية.

وعمل مراسلا لقناة "أورينت"، حيث قام بتغطية المعارك والاحتجاجات الشعبية والظروف الإنسانية في الشمال السوري، وشارك في العديد من الحملات الإنسانية، وساهم في تسليط الضوء على معاناة المهجرين والنازحين، وبعد إغلاق مكاتب "أورينت" واصل الفيصل عمله الإعلامي المستقل، مما أكسبه احتراما واسعا في الأوساط الإعلامية السورية. (روسيا اليوم) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2024-12-30
17:48 | 2024-12-30
16:50 | 2024-12-30
16:18 | 2024-12-30
16:10 | 2024-12-30
16:00 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24