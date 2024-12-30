تعيين متحدث رسمي باسم الحكومة السورية المؤقتة.. من هو؟

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ويعرف الفيصل إعلامياً باسم محمد فيصل العكلة، وهو ناشط إعلامي وصحفي مخضرم ينحدر من قرية حاس في ريف إدلب الجنوبي.ولد في بيئة ريفية بسيطة، لكنه سرعان ما أصبح من أبرز الأصوات الإعلامية الداعمة للثورة السورية منذ انطلاقتها وشارك في القتال.تعلم الفيصل في إدلب، ومنذ بداية الثورة، انخرط في تغطية الأحداث الميدانية، لعب دورا بارزا في تغطية الاحتجاجات الشعبية.وعمل مراسلا لقناة "أورينت"، حيث قام بتغطية المعارك والاحتجاجات الشعبية والظروف الإنسانية في الشمال السوري، وشارك في العديد من الحملات الإنسانية، وساهم في تسليط الضوء على معاناة المهجرين والنازحين، وبعد إغلاق مكاتب "أورينت" واصل الفيصل عمله الإعلامي المستقل، مما أكسبه احتراما واسعا في الأوساط الإعلامية السورية. (روسيا اليوم)