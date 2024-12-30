Advertisement

عربي-دولي

اعتراض صواريخ وتوقف في حركة الطيران.. هذا ما تشهده الأجواء الإسرائيلية

Lebanon 24
30-12-2024 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1299503-638711998930226949.jpeg
Doc-P-1299503-638711998930226949.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الاعتراض تمت قبل اختراق الصاروخ الأجواء الإسرائيلية".

في هذا السياق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله.
Advertisement

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن "وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون في اللد". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2024-12-30
17:48 | 2024-12-30
16:18 | 2024-12-30
16:10 | 2024-12-30
16:00 | 2024-12-30
15:47 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24