اعتراض صواريخ وتوقف في حركة الطيران.. هذا ما تشهده الأجواء الإسرائيلية

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وبحسب الجيش الإسرائيلي، إن "عملية الاعتراض تمت قبل اختراق الصاروخ الأجواء الإسرائيلية".في هذا السياق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله.وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن "وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون في اللد".