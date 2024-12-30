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عربي-دولي

الخزانة الأميركية تتعرّض لاختراق سيبراني كبير وتتّهم الصين

Lebanon 24
30-12-2024 | 17:48
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن "وزارة الخزانة الأميركية أبلغت الكونغرس، أمس الإثنين، بأنّها تعرّضت لعملية قرصنة سيبرانية كبيرة من قبل جهة فاعلة ترعاها الدولة الصينية أدت إلى اختراق بعض محطات العمل الخاصة بها بالإضافة إلى وثائق غير سرية".
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وأكدت شبكة "سي إن إن" الأميركية جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخزانة إلى قيادة لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ عبر متحدّث باسمها لم تكشف عن اسمه الشبكة أو أي من وسائل الاعلام الأخرى التي تناقلت الخبر.
وذكرت أن "المتسللين اخترقوا في وقت سابق من هذا الشهر مزوّد خدمة الأمن السيبراني "بيوند تراست" وهو طرف خارجي تتعامل معه الوزارة وتمكنوا من الوصول واصفة الاختراق بأنه حادث كبير".

وأفادت الرسالة بأن "المتسللين تمكنوا من الوصول إلى مفتاح يستخدمه المزود لتأمين خدمة قائمة على السحابة (كلاود) تستخدم لتقديم الدعم الفني عن بُعد لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة".

وأضافت: "من خلال الوصول إلى المفتاح المسروق تمكن الفاعل من تجاوز أمان الخدمة والوصول عن بُعد إلى محطات عمل معينة لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة بالإضافة إلى إلى بعض المستندات غير السرية التي يحتفظ بها هؤلاء المستخدمون".

وأشارت إلى أن "الوزارة قامت بالتواصل مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بعد أن تم تنبيهها بالموقف من قبل مزودها "بيوند تراست" وعملت مع شركاء إنفاذ القانون لتحديد التأثير".
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