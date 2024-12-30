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عربي-دولي
بعد هبوط اضطراري لطائرة سويسرية في النمسا.. وفاة مضيف بعد مرور أسبوع على الحادث
Lebanon 24
30-12-2024
|
23:08
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بعد أسبوع من الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية "سويس" في مدينة غراتس جنوبي النمسا بسبب انتشار دخان في المقصورة، توفي أحد أفراد طاقم الضيافة الجوي في المستشفى، وفق ما أعلنته الشركة أمس الاثنين.
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سويس"، ينس فيلينغر: "نشعر جميعا بصدمة عميقة بسبب وفاة زميلنا العزيز. تعاطفنا مع عائلة الشاب، حيث لا يمكن تصور حجم ألمها".
كانت الطائرة من طراز إيرباص "إيه 220 – 300" متجهة من بوخارست إلى زيورخ في 23 ديسمبر.
ووفقا لشركة الطيران، التي تعد فرعا سويسريا لشركة لوفتهانزا الألمانية، فقد حدثت مشكلات في المحرك، وانتشر الدخان في المقصورة وداخل قمرة القيادة، مما أجبر الطائرة على الهبوط في غراتس.
واضطر الركاب وأفراد الطاقم إلى إخلاء الطائرة عبر الزلاقات الطارئة بعد الهبوط السلس على المدرج.
وأُغلق مطار غراتس لعدة ساعات.
ونُقل 12 راكبا من أصل 74 راكبا واثنان من أفراد الطاقم إلى المستشفى، وتماثل الجميع للشفاء وخرجوا، باستثناء الموظف الذي توفي لاحقا وكان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.
وأكد متحدث باسم شركة "سويس"، أمس الاثنين، أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادث.(سكاي نيوز)
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