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مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية المعزول

Lebanon 24
30-12-2024 | 23:15
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وافقت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، طلب المحقّقون في سول من القضاء إصدار مذكرة توقيف يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدّت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
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وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.

وفي 14 كانون الأول صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.

ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.

وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع. (سكاي نيوز)


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