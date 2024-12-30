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عربي-دولي
تحديد موعد الجنازة الرسمية لجيمي كارتر... ستستمر لـ6 ايام وهذه تفاصيلها
Lebanon 24
30-12-2024
|
23:20
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بعد ساعات من وافته، أعلن الجيش الأميركي أن الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من كانون الثاني المقبل.
وقال في بيان الاثنين، إن جنازة كارتر الرسمية التي تستمر 6 أيام تبدأ، يوم السبت، إذ سيتحرك الموكب الذي يحمل جثمانه عبر مدينة بلينز، وهي مسقط رأسه وتقع بولاية جورجيا، وسيمر بالمزرعة التي نشأ فيها.
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وبعد ذلك سيتم نقل جثمانه إلى أتلانتا، حيث سيرقد في مركز كارتر الرئاسي حتى صباح السابع من يناير . ثم ينقل الجثمان جوا إلى واشنطن العاصمة، حيث سيسجى فى نعش مكشوف بالقاعة المستديرة في مبنى الكابيتول حتى إقامة مراسم جنازته الوطنية.
كما ستقيم الأسرة جنازة خاصة في جورجيا في وقت لاحق من يوم التاسع من كانون الثاني، بعد انتهاء المراسم في كاتدرائية واشنطن الوطنية.
ومن المقرر أن يدفن كارتر بجوار زوجته روزالين في بلينز.
جاء هذا بعدما أمر الرئيس جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطني في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال بايدن العام الماضي إن كارتر طلب منه إلقاء كلمة التأبين في جنازته.
100 عام
يشار إلى أن كارتر توفي يوم الأحد، عن عمر ناهز 100 عام، وهو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة.
وتولى الراحل الرئاسة في يناير 1977 بعد فوزه على الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
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