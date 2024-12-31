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عربي-دولي

البنتاغون ينقل معتقلا تونسيا من غوانتنامو إلى حكومة بلاده

Lebanon 24
31-12-2024 | 00:00
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، إعادة المعتقل التونسي رضا بن صالح اليزيدي من مرفق الاحتجاز في خليج غوانتانامو إلى الحكومة التونسية.

وذكر بيان للبنتاغون، نشر في ساعة متأخرة من الاثنين أن "رضا بن صالح اليزيدي، المسجل تحت رقم (038)، حُدد على أنه مؤهل للنقل من خلال عملية مراجعة دقيقة متعددة الوكالات".
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وأضاف: "بالتشاور مع شريكنا في تونس، أكملنا متطلبات النقل".

وفي 31 يناير 2024، أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الكونغرس بنيته دعم هذه العملية.

ولا يزال هناك 26 معتقلا في خليج غوانتانامو، 14 منهم مؤهلون للنقل، وفقا لبيان وزارة الدفاع الأميركية.
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