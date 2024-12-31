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بعد خضوعه لجراحة لاستئصال البروستاتا.. هل نتنياهو مصاب بالسرطان؟ طبيبه يكشف

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:35
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ثارت تكهنات بشأن احتمال إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسرطان، بعدما خضع إلى جراحة لاستئصال البروستاتا.

إلا أن رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى "هداسا" في القدس عوفر غوفريت، قال أمس الإثنين إن العملية "سارت كما هو مخطط لها"، مؤكدا أنه "لا يوجد اشتباه في إصابته بالسرطان".
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وبقي نتنياهو في المستشفى حتى اليوم الثلاثاء، بعدما  خضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا مساء الأحد.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه من المرجح أن يبقى رئيس الوزراء في المستشفى ليلة الثلاثاء أيضا، إذ قالت المستشفى الأحد إنه سيقضي عدة أيام تحت المراقبة.

وبعد الجراحة، أعلن مكتب نتنياهو أنه نقل إلى جناح تعافي محصن تحت الأرض في مستشفى "هداسا"، بسبب مخاوف من أنه قد يستهدف بنيران الصواريخ أو القذائف أثناء الحرب الجارية.

وكان رئيس الوزراء تحت التخدير الكامل لإجراء العملية، التي قال مكتبه إنها مقررة بعد أن اكتشف الأطباء عدوى في المسالك البولية نتيجة "تضخم حميد" في البروستاتا.(سكاي نيوز)




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