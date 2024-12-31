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عربي-دولي

صفقة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.. برعاية الامارات

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:57
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أعلنت الإمارات، الاثنين، "نجاح" جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا أفضت لتبادل 300 أسير من الطرفين.

وبهذه الصفقة الجديدة، يصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في إطار الوساطات الإماراتية إلى 2484 أسيراً، وفق ما ذكر بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.
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وثمنت الوزارة تعاون  الجانبين الروسي والأوكراني، وقالت إن "هذه الوساطة، تبرز مكانة الإمارات كوسيط موثوق في الأزمة القائمة، وأنها تساهم في تعزيز الحلول الدبلوماسية السلمية بين البلدين". (الحرة)
 
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