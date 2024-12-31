Advertisement

عربي-دولي

أطنان من الألعاب النارية.. عام 2025 ينطلق من المحيط الهادي وهذه المنطقة ستكون آخر من يستقبله

Lebanon 24
31-12-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1299614-638712352126067372.jpg
Doc-P-1299614-638712352126067372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستقبل منطقة المحيط الهادي العام الجديد أولا، حيث من المخطط أن تقام عروض للألعاب النارية وتجمعات في الهواء الطلق.

وكأول مركز دولي رئيسي يرحب بالعام الجديد، ستضيء معالم أوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا، في منتصف الليل (1100 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، متزامنة مع الأضواء والليزر والألعاب النارية.
Advertisement

وستبدأ الألعاب النارية وعرض الليزر في "سكاي تاور" لمدة خمس دقائق و30 ثانية بالعد التنازلي لمدة 10 ثوان على قاعدة البرج.

بعد ذلك، سيتم إطلاق 500 كيلوغرام من الألعاب النارية من البرج، وهو الأعلى في نصف الكرة الجنوبي. وبدأ التخطيط للحدث قبل ستة أشهر.

وعلى جسر أوكلاند هاربور، ستنطفئ 90 ألفا من الأضواء القابلة لتغيير الألوان قبل أن يبدأ تأثير نابض بالعد التنازلي للعام الجديد من عشر ثوان حتى منتصف الليل.

وفي ولنغتون، عاصمة البلاد، ستقام عروض الألعاب النارية والموسيقى في بحيرة داخلية وسط المدينة.

وبعد ذلك بساعتين، ستتجه الأنظار إلى سيدني، حيث ستضيء سماء الميناء الأسترالي بعروض احتفالية ضخمة. ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من مليون شخص العرض، حيث سيتم إطلاق أكثر من 9 أطنان من الألعاب النارية طوال الليل.

وستُضاء السماء بالألعاب النارية أيضا فوق مدن أسترالية كبرى أخرى مثل ملبورن وبريزبن وأديلايد عند منتصف الليل.

من جهة أخرى، ستكون جزيرة كيريتيماسي، أكبر جزر كيريباتي، التي يعيش فيها حوالي خمسة آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد، لكن لا توجد فعاليات كبرى مخطط لها هناك.

بينما ستكون ساموا الأميركية آخر منطقة تستقبل عام 2025.(العربية)
 


عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:32 | 2024-12-31
06:06 | 2024-12-31
06:00 | 2024-12-31
05:43 | 2024-12-31
05:26 | 2024-12-31
04:55 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24