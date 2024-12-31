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رسالة من كبيرة موظفي البيت الأبيض لمرشحي ترامب: ممنوع استخدام وسائل التواصل

Lebanon 24
31-12-2024 | 03:38
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أرسلت كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سوزي وايلز، رسالة، يوم الأحد، تطلب فيها من المرشحين لمناصب بالإدارة الجديدة بالامتناع عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات إقرار الترشيحات في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
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وكتبت وايلز في مذكرة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست": "تم تسليم هذه التعليمات مسبقًا، وأكرر أنه لا يمكن لأي عضو في الإدارة القادمة أن يتحدث باسم الولايات المتحدة أو الرئيس المنتخب نفسه".

وقالت في رسالة بتاريخ 29 كانون الاول: "بناءً على ذلك، يجب على جميع المرشحين المقصودين الامتناع عن أي منشورات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة من رئيسة أركان البيت الأبيض القادم"، والأخير هو المسمى الوظيفي الجديد لسوزي وايلز

وأشارت أول رئيسة لأركان البيت الأبيض على الإطلاق، إلى أنها تقدر "مدى حماس الجميع" للانضمام إلى ولاية ترامب الثانية.
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