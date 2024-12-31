حوار وطني سوري مرتقب.. من هي الشخصيات التي من المتوقع أن تشارك

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مع الأنباء حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري خلال الفترة المقبلة، تطرح تساؤلات عن أبرز شخصيات المعارضة السورية خلال حكم النظام البائد التي من المتوقع أن تشارك به.ويهدف المؤتمر المقبل، الذي لم يحدد موعده بشكل رسمي بعد، رسم ملامح المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة توافقية، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات التي قد تكون بعد أربع سنوات.وبحسب مصادر قناة "الحرة"، فمن المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، ما قد يعني غيابا للهيئات التي مثلت المعارضة السورية في الخارج.ومن أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية التي كانت تتبع للمعارضة السورية والمتوقع مشاركتها في المؤتمر، فاروق الشرع، ورياض حجاب، ورياض الأسعد، وبرهان غليون، ومعاذ الخطيب، وجورج صبرا، وأحمد الجربا، وهيثم المالح، وهادي البحرة.مواليد عام 1938 في درعا، وهو سياسي ودبلوماسي سوري رفيع المستوى، وشغل عدة مناصب خلال حكم آل الأسد، وكان وزيرا للخارجية من 1984 حتى 2006 عندما أصبح نائبا للرئيس. وانتهت فترة ولايته كنائب للرئيس في 19 تموز 2014، وتم فصله من حزب البعث بسبب انتقاده للتصرفات الأمنية القاسية للنظام السوري البائد.مواليد عام 1966 في دير الزور، شغل منصب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، وكان رئيسا للوزراء في حكومة النظام قبل انشقاقه في عام 2012 وانضمامه إلى المعارضة.مواليد عام 1960 في دمشق، وهو رئيس سابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. يعتبر من الشخصيات الدينية المعتدلة وله دور بارز في الحراك السياسي، وهو أيضا إمام سابق للجامع الأموي في دمشق.مواليد عام 1947 في قطنا، وهو معارض سوري من أصل مسيحي، تولى رئاسة المجلس الوطني السوري وكان له دور في تمثيل المعارضة في المحافل الدولية.مواليد عام 1969 في القامشلي، وهو رئيس سابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ولعب دورا في تعزيز العلاقات مع الدول الداعمة للمعارضة.مواليد عام 1945 في حمص، وهو أكاديمي ومعارض سوري بارز، وتولى رئاسة المجلس الوطني السوري في بدايات تشكيله.مواليد عام 1931 في دمشق، وهو محام وناشط حقوقي، ويعتبر من أبرز وجوه المعارضة السورية وله تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.مواليد عام 1959 في دمشق، وهو الرئيس الحالي لما يعرف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وشارك في مفاوضات جنيف ممثلا للمعارضة.ومن أبرز الشخصيات العسكرية، التي كانت معارضة لنظام الأسد، أحمد الشرع، الذي يلقب بالجولاني، كان زعيم فرع تنظيم القاعدة في سوريا، ثم قاد هيئة تحرير الشام التي لعبت دورا رئيسيا في الإطاحة بنظام الأسد، وهو الآن يعتبر الزعيم الفعلي لسوريا خلال الفترة الانتقالية.مواليد 1956، وهو عميد طيار، انشق عن جيش النظام السوري وانضم إلى المعارضة، وكان رئيس الوفد السوري المفاوض في مفاوضات جنيف عام 2016.مواليد 1961 في إدلب، ويعتبر مؤسس الجيش السوري الحر، الذي كان من أوائل التشكيلات العسكرية المعارضة للنظام.ومن شخصيات المعارضة السياسية والعسكرية التي توفيت أو قتلت، ميشيل كيلو، وهو كاتب ومعارض سوري بارز، لعب دورا في صياغة وثائق المعارضة والتواصل مع مختلف الأطياف السياسية، وزهران علوش، الذي كان يقود "جيش الإسلام" قبل اغتياله عام 2015، ومشعل تمو، وهو سياسي سوري كردي، وأحد أبرز قيادات المعارضة الكردية، واغتيل عام 2011.وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، الاثنين، إن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الحالية.وأضاف البحرة في مقابلة مع قناة العربية المملوكة للسعودية أن الائتلاف لم يجر أي اتصال مع الإدارة الجديدة.وقال قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، الأحد، إن مؤتمر الحوار الوطني سيتضمن مشاركة واسعة من المجتمع السوري مع التصويت على قضايا مثل حل البرلمان والدستور.