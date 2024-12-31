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عربي-دولي
سحبت الناس وسياراتهم.. موجة عملاقة تضرب شاطئا أميركيا (فيديو)
Lebanon 24
31-12-2024
|
04:30
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في مشهد مرعب، ضربت العواصف القوية في المحيط الهادئ ساحل كاليفورنيا، وجلبت معها أمواجًا شاهقة تركت رواد الشاطئ يتدافعون بحثًا عن الأمان بينما تسببت في أضرار جسيمة للمناطق الساحلية.
والتقطت مشاهد مذهلة من فينتورا وخليج مونتيري لتحطم الأمواج عند الشاطئ ما أدى إلى جر الناس والمركبات إلى البحر.
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ويظهر مقطع درامي تم التقاطه في فينتورا أمواجًا ضخمة تتحطم بينما فر رواد الشاطئ المذهولون في حالة من الذعر. بينما تمكن العديد من الفرار إلى بر الأمان، كان آخرون أقل حظًا.
وجرفت التيارات القوية العديد من الأشخاص وحملت متعلقاتهم بما في ذلك مركباتهم، التي كانت متوقفة بالقرب من الشاطئ.
في لحظة مذهلة، يمكن رؤية أحد رواد الشاطئ وهو يتقبل بهدوء قوة الموجة، ويركبها بينما تسحبه المد.
في الطرف الشمالي من خليج مونتيري، في أبتوس، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة مياه البحر وهي تصطدم بمطعم على شاطئ البحر، ما أدى إلى تحطم الطاولات وسحبها في اتجاهين متعاكسين بينما غمرت الأمواج المنطقة الخارجية.
يظهر مقطع ثالث شاطئًا مهجورًا مليئًا بالحطام، بما في ذلك جذوع الأشجار والفروع الكبيرة والطين، بعد أن ضرب إعصار سانتا كروز المنطقة.
ولا تزال العديد من الشواطئ في الولاية مغلقة حيث تقوم السلطات بتقييم الأضرار وإزالة الركام.
لم تنتهِ العواصف بعد، مع توقع المزيد من منها والأمواج العالية طوال عطلة نهاية الأسبوع.(العربية)
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