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عربي-دولي

رئيس دولة الإمارات استقبل وزير الدفاع السعودي

Lebanon 24
31-12-2024 | 05:26
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
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ونقل الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة، إلى رئيس دولة الإمارات، وتمنياتهما للإمارات دوام التقدم والازدهار.


فيما حمل الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وتمنياته للمملكة دوام الرفعة والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والأمير خالد بن سلمان، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومسارات تعاونهما في جميع المجالات بما يدعم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأهمية تعزيز الجهود للحفاظ على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها.
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