بسبب الحرب... آلاف الإسرائيليين غادروا ورقم يكشف عددهم الكبير

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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ مكتب الإحصاء الإسرائيلي أفاد أن عددا غير عادي من الإسرائيليين غادروا البلاد خلال 2024 بسبب الحرب، ووصل العدد إلى 82700، فيما أن عدد سكان إسرائيل تجاوز حاجز العشرة ملايين نسمة.وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، يقدر عدد سكان إسرائيل حاليا بـ10 ملايين و27 ألف نسمة، منهم 7,707,000 يهودي، و2,104,000 عربي (21%)، و216 ألف أجنبي (2.1%).وأوضح أنه خلال عام 2024، زاد عدد سكان إسرائيل بنسبة 1.1%، وانخفض معدل نمو السكان مقارنة بعام 2023 (بلغ معدل النمو في نهاية عام 2023 1.6%)، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الإسرائيليين المهاجرين من إسرائيل في عام 2024.وأشارت البيانات أيضا إلى ميزان الهجرة الدولية، وهو الفرق بين عدد الأشخاص القادمين للعيش في إسرائيل وعدد الأشخاص الذين يغادرونها، مبينة أنه في نهاية عام 2024، أصبح الرصيد سلبيا ويعكس انخفاضا قدره 18200 شخص، والسبب الرئيسي لذلك هو هجرة الإسرائيليين.وفي 2024، غادر 82,700 مواطن إسرائيل وعاد 23,800 شخص. ولذلك فإن رصيد الإسرائيليين المهاجرين من إسرائيل سلبي ويبلغ 58.900 ألفا.وفي تشرين الاول 2024، تم تسجيل رقم قياسي وكان رصيد الهجرة سلبيا بأكثر من 10 آلاف إسرائيلي.وهذه زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يغادرون مقارنة بالعام السابق. وفقا للبيانات التي تشير إلى عام 2023، غادر حوالي 55,300 إسرائيلي البلاد لإقامة طويلة، بمعدل 5.7 لكل 1000 ساكن، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالسنوات السابقة.وتظهر بيانات مكتب الإحصاء المركزي أيضا أنه خلال عام 2024 وُلد حوالي 181 ألف طفل، حوالي 76% منهم ولدوا لأمهات يهوديات وأمهات أخريات، وحوالي 24% لأمهات عربيات. (روسيا اليوم)