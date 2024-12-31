تعيين أول سورية في منصب محافظ... من هي؟





وقالت أيهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: "تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا، هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب"، مشيرة إلى أن المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء، إضافة إلى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.

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ذكرت وسائل إعلام سورية محلية، أن مديرية الرقابة والتفتيش في محافظة السويداء اقترحت اسم السيدة محسنة المحيثاوي لتولي منصب المحافظ، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ محافظة السويداء. عينت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي، محافظاً لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.وقالت أيهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: "تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا، هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب"، مشيرة إلى أن المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء، إضافة إلى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.ذكرت وسائل إعلام سورية محلية، أن مديرية الرقابة والتفتيش في محافظة السويداء اقترحت اسم السيدة محسنة المحيثاوي لتولي منصب المحافظ، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ محافظة السويداء.

وأضافت الشوفي "المحيثاوي من أول السيدات التي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء، وتتواجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرضها للمضايقات من قبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك".



والمحيثاوي من مواليد قرية لبينه في محافظة السويداء عام 1970، وتنتمي للطائفة الدرزية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق. (الامارات 24)