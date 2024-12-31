في اليمن.. غارات تستهدف "وزارة الدفاع" ومجمع العرضي الأمني (صور)

⛔️عدوان أميركي بريطاني بـ 3 غارات استهدف العاصمة اليمنية صنعاء...مجمع العرضي و المقر السابق للفرقة اولى مدرع pic.twitter.com/h9agGFcGft
— اليمن بوست (@YemenPostN) December 31, 2024
⛔️عدوان أميركي بريطاني بـ 3 غارات استهدف العاصمة اليمنية صنعاء...مجمع العرضي و المقر السابق للفرقة اولى مدرع pic.twitter.com/h9agGFcGft
#عاجل
- غارة على معسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء
- استهداف مقر وزارة الدفاع في صنعاء بـ 3 غارات
- استهداف مجمع العرضي الأمني وسط صنعاء#صنعاء pic.twitter.com/nZ0GQoC6OA
— Zainab (@ZainabYemenn) December 31, 2024
#عاجل
- غارة على معسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء
- استهداف مقر وزارة الدفاع في صنعاء بـ 3 غارات
- استهداف مجمع العرضي الأمني وسط صنعاء#صنعاء pic.twitter.com/nZ0GQoC6OA