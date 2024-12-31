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عربي-دولي

في اليمن.. غارات تستهدف "وزارة الدفاع" ومجمع العرضي الأمني (صور)

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:23
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شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الثلاثاء، غارات جوية.

وبحسب "سكاي نيوز"، إن القصف استهدف مبنى وزارة الدفاع في وسط العاصمة.
بدورها، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن "سلسلة غارات نفذها الجيشان الأميركي والبريطاني استهدفت مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء".

وبحسب المعلومات فإن "غارة استهدفت معسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء، كما استهدف مقر وزارة الدفاع في صنعاء بـ3 غارات، بالإضافة إلى استهداف مجمع العرضي الأمني وسط صنعاء".

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