في اليمن.. غارات تستهدف "وزارة الدفاع" ومجمع العرضي الأمني (صور)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الثلاثاء، غارات جوية.



وبحسب "سكاي نيوز"، إن القصف استهدف مبنى وزارة الدفاع في وسط العاصمة.





وبحسب المعلومات فإن "غارة استهدفت معسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء، كما استهدف مقر وزارة الدفاع في صنعاء بـ3 غارات، بالإضافة إلى استهداف مجمع العرضي الأمني وسط صنعاء".



⛔️عدوان أميركي بريطاني بـ 3 غارات استهدف العاصمة اليمنية صنعاء...مجمع العرضي و المقر السابق للفرقة اولى مدرع pic.twitter.com/h9agGFcGft — اليمن بوست (@YemenPostN) December 31, 2024 Advertisement





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- غارة على معسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء

- استهداف مقر وزارة الدفاع في صنعاء بـ 3 غارات

- استهداف مجمع العرضي الأمني وسط صنعاء#صنعاء pic.twitter.com/nZ0GQoC6OA — Zainab (@ZainabYemenn) December 31, 2024 بدورها، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن "سلسلة غارات نفذها الجيشان الأميركي والبريطاني استهدفت مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء".وبحسب المعلومات فإن "غارة استهدفت معسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء، كما استهدف مقر وزارة الدفاع في صنعاء بـ3 غارات، بالإضافة إلى استهداف مجمع العرضي الأمني وسط صنعاء".