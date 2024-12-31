مسؤول أمنيّ عربيّ كبير أُقيل من منصبه... هل كان يخدع إسرائيل؟

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نشرت القناة الـ14 الإسرائيليّة تقريرا تحدث عن تفاصيل جديدة تتعلق بإقالة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قبل أكثر من شهرين، بعنوان "هل تم خداع رئيس الشاباك من قبل نظيره المصري لسنوات؟".وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن هناك نظرية مثيرة ومقلقة وتقدم تفسيرا جديدا لسلسلة من الأحداث الدرامية، التي تربط بين رئيس الشاباك ورئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل، إلى جانب اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي في وحدة المخابرات.ولفت التقرير إلى أن لقاءات سرية تم عقدها بين رئيس الشاباك وعباس كامل على مدار ثلاث سنوات، بدأت في تشرين الثاني 2021، وزادت وتيرتها بشكل كبير عام 2024، على خلفية المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى.وذكر أن الاجتماع الأخير بين رئيس الشاباك وكامل كان في آب 2024، ومثل نقطة تحول مفاجئة، إذ تمت إقالة عباس كامل من منصبه بشكل مفاجئ.وأوضح التقرير الإسرائيلي أن "رؤساء المخابرات في إسرائيل والولايات المتحدة غضبوا من عباس كامل، بسبب تصرفاته وادعاءاته الكاذبة والمضللة في قضية إطلاق سراح الأسرى".اقرأ أيضا:وتابع: "من الممكن أن يكون رئيس المخابرات المصرية قد نجح في تضليل رئيس الشاباك لفترة طويلة، حتى تم اكتشاف ذلك"، مرجحا أن تكون "تل أبيب" هي التي طالبت بإقالة عباس كامل من منصبه.وأفاد بأنه بعد أسبوعين من الإقالة المفاجئة، تم اعتقال ضابط إسرائيلي كبير من شعبة الاستخبارات "أمان"، أثناء إجازته في إيلات، مبينا أن "الضابط كان عضوا في مجموعة على تطبيق واتساب تحمل اسم (لن نستسلم)، وضمت ضباطا كبارا آخرين من شعبة أمان".ولفت إلى أن المجموعة ذكرت أن إسرائيل كانت أسيرة لفخ تصورات خاطئة تتعلق بجهة إقليمية ليست حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية، بل على الأرجح مصر. (عربي 21)