Advertisement

عربي-دولي

سرّ عمره سنوات عن باب مكتب الأسد... من صنعه وما كان مصيره؟

Lebanon 24
31-12-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1299784-638712603350094896.jpg
Doc-P-1299784-638712603350094896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية" أنّ الكثير من مقتحمي قصور آل الأسد، وعلى رأسها قصر جبل "قاسيون" التقطوا صورا لتفاصيل القصر من الداخل، ونوع التصاميم التي تميز الجدران، والتحف التي كانت تزين المكان، وفن العمارة الهندسية التي تميز بها، القصر الذي صُمّم بين عامي 1975 و1978، بحسب صحيفة "ذا غارديان".
Advertisement

وتحدث عدد من الناشطين، عن فنان سوري يهودي، قام بتصميم الأبواب الخارجية لقصر الشعب، هو الفنان الحِرَفي العالمي موريس نصيري، أو نسيري، وكان من أبرز صناع التحف النحاسية الدمشقية، والذي غادر سوريا، مع جملة ما تبقى من يهود، في العام 1992، عندما سمح حافظ الأسد لليهود بمغادرة البلاد، فلم يتبق منهم إلا ما يعد على أصابع اليدين.

في المقابل كشفت معلومات عن وقائع لا تتعلق بهوية الصانع، بل بما صنعه في قصر الأسد، إذ أكدت أن الفنان موريس نصري، لم يقم بصناعة الأبواب الخارجية لقصر قاسيون، بل قام بتصميم وصناعة باب مكتب حافظ الأسد الخاص.

وتبيّن المعلومات التي كانت سرية عن غالبية السوريين، أن العائلة التي صنعت باب مكتب الأسد الخاص، قد تم اعتقالها في وقت سابق، بتهمة تتعلق بالجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين، والذي أعدمته السلطات السورية في ستينيات القرن الماضي.

وذكرت المؤلفة الأميركية اليهودية سارة سبيلمان، في مقال لها بعنوان "الفنان السوري اليهودي موريس نصيري" منشور في مجلة "هداسا" أن نصيري، لم يقم فقط بتصميم الأبواب الخارجية الرئيسية لقصر قاسيون، بل قام بتصميم وصناعة وتركيب باب مكتب حافظ الأسد الخاص، والذي شغله أيضا، بشار الأسد، بعد وفاة أبيه عام 2000.

ويشار إلى أن عائلة الفنان المذكور، بمن فيها، الأب والشقيق وجميع الموظفين، قد تم اعتقالها لأن الاستخبارات السورية، في ذلك الوقت، كانت قد كشفت أن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، كان يتردد على ورشة موريس نصيري والتي بدأ العمل فيها خلفاً لأبيه، منذ عام 1965، وهو العام الذي اعتقل وأعدم فيه إيلي كوهين في سوريا.

وسبق أن قال المؤرخ السوري سامي مبيض، في مقال له يعود إلى العام 2016، إن الفنان السوري موريس نصيري، قد قام بصنع أبواب القصر الرئاسي السوري، إلا أنه لم يتطرق في مقالته، إلى باب مكتب حافظ الأسد الخاص، مع الإشارة إلى أن كافة المعلومات التي كانت متاحة للجمهور، تقتصر وحسب، على مَن هو الذي صنع الأبواب الخارجية أو الرئيسية، فيما بقيت قصة صناعة باب المكتب الخاص، بعيداً من التداول، لسنوات طويلة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:57 | 2024-12-31
18:46 | 2024-12-31
16:58 | 2024-12-31
16:32 | 2024-12-31
16:09 | 2024-12-31
16:00 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24