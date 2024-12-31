Advertisement

عربي-دولي

دور محوري.. هذا ما ينتظر الإعلاميين المنشقين عن النظام

Lebanon 24
31-12-2024 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1299787-638712604491635050.png
Doc-P-1299787-638712604491635050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الإعلام السوري، محمد العمر، أن "الإعلام في المرحلة المقبلة سيشهد تغييرات جذرية".

وأشار إلى أن "الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة سيلعبون دورًا محوريًا في قيادة المؤسسات الإعلامية الجديدة".
Advertisement

وقال العمر: "لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام البائد. ورثنا مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية، وهذا الإرث يجب أن يتغير ليعكس تطلعات الشعب السوري وأهداف الثورة"، مضيفاً "كما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان، يجب أن تكون لدينا عملية إعلامية ضد الثورات المضادة. الإعلام سيكون أداة أساسية في بناء سوريا الجديدة وتحقيق العدالة والمساواة." (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:25 | 2024-12-31
13:09 | 2024-12-31
13:03 | 2024-12-31
12:50 | 2024-12-31
12:41 | 2024-12-31
12:25 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24