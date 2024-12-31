بعد مغادرته المستشفى.. شاهدوا أول ظهور لنتنياهو (صور)

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وكان نتنياهو قد اضطر لمغادرة المستشفى للمشاركة في التصويت بالكنيست على مشروع قانون الأرباح المحتجزة في القراءتين الثانية والثالثة، وذلك بسبب عدم قدرة الائتلاف الحكومي على تأمين الأغلبية اللازمة.