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عربي-دولي

بعد مغادرته المستشفى.. شاهدوا أول ظهور لنتنياهو (صور)

Lebanon 24
31-12-2024 | 10:14
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انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر أول ظهور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستات.

وكان نتنياهو قد اضطر لمغادرة المستشفى للمشاركة في التصويت بالكنيست على مشروع قانون الأرباح المحتجزة في القراءتين الثانية والثالثة، وذلك بسبب عدم قدرة الائتلاف الحكومي على تأمين الأغلبية اللازمة.
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