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وفد "مسيحي" التقى الشرع

Lebanon 24
31-12-2024 | 12:25
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اجتمع قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع مع وفد من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق. 

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