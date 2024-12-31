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عربي-دولي
بعمق 8 كلم.. زلزال يضرب إيران
Lebanon 24
31-12-2024
|
12:50
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ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، عصر يوم الثلاثاء، قرية سيرج في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن هذا الزلزال حدث عند الساعة السادسة و48 دقيقة عصر الثلاثاء، وفي عمق 8 كلم عن سطح الارض.
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