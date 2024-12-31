أول اتصال رسمي بين مصر وسوريا الجديدة

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قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية.وقال الشيباني في بيان على تويتر:" سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله".(سكاي نيوز)