هدنة غزة.. تحركات جديدة بحثاً عن اتفاق جزئي

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن حركة حماس قدمت مقترحًا لوقف جزئي لإطلاق النار في لمدة أسبوع، بهدف إعداد قوائم بالرهائن المحتجزين لديها، ولدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع.ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، يشمل مقترح وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، مع استثناء إطلاق سراح الرهائن في المرحلة الأولى من الصفقة.وأوضحت الهيئة أنه في اليوم الرابع من الهدنة، ستقدم حماس قائمة بالرهائن الذين يمكنها إطلاق سراحهم.وكانت مصادر خاصة قد تحدثت لـ"إرم نيوز"، في وقت سابق، عن وجود عقبتين أمام تقدم عملية إعداد القوائم النهائية لصفقة التبادل، أولاً، عدم وجود معلومات حاسمة حول بعض الرهائن المدرجين في المرحلة الأولى من التبادل، وثانيًا، الخلاف بشأن تصنيف بعض الرهائن، حيث ترى إسرائيل أنهم ضمن المرحلة الأولى، بينما تصنفهم حماس ضمن مراحل لاحقة.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، لا يشترط مقترح حماس خلال وقف إطلاق النار أي التزامات إسرائيلية أخرى، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة أو عودة السكان النازحين إلى منازلهم.وينص المقترح على أنه في نهاية اليوم السابع من وقف إطلاق النار، ستقرر إسرائيل ما إذا كانت ستوافق على قائمة الرهائن التي ستقدمها حماس، أو ستستأنف العمليات العسكرية.وأفادت القناة بأن حماس تعرف مكان وجود معظم الرهائن، لكنها تسعى إلى كسب الوقت.وأضافت المصادر أن الصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق تكمن في عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، وتعريف الرهائن الذين يعتبرون حالات إنسانية.وأشارت المصادر إلى أن حماس ترغب في الحفاظ على سلطتها في غزة بعد انتهاء الحرب، في حين أن إسرائيل تسعى إلى منع الحركة من الاستيلاء على السلطة في القطاع بعد انتهاء النزاع.(ارم)