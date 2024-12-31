أوّل رأس سنة من دون بشار الأسد.. السوريون يشعلون الساحات بالاحتفالات (فيديو)

الأفراح تعم سوريا بمناسبة السنة الجديدة #سوريا #سنة_2025 #سنة_2025 pic.twitter.com/2x3d17rW5Q
— احداث الوطن العربي (@Arabs7378) December 31, 2024
الأفراح تعم سوريا بمناسبة السنة الجديدة #سوريا #سنة_2025 #سنة_2025 pic.twitter.com/2x3d17rW5Q
السوريون يحتفلون في العاصمة دمشق بقدوم العام الجديد 2025 بعد سقوط نظام الأسد #سوشال_سكاي#سوريا#دمشق pic.twitter.com/yYwMFgQCGH
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 31, 2024
السوريون يحتفلون في العاصمة دمشق بقدوم العام الجديد 2025 بعد سقوط نظام الأسد #سوشال_سكاي#سوريا#دمشق pic.twitter.com/yYwMFgQCGH
أنها دمشق دون الأسد 💚💚💚💚#سوريا #HappyNewYear2025 pic.twitter.com/3QenQFxdOC
— معتز محمد الأحمد (@AlahmadMoataz) December 31, 2024
أنها دمشق دون الأسد 💚💚💚💚#سوريا #HappyNewYear2025 pic.twitter.com/3QenQFxdOC