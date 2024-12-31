أوّل رأس سنة من دون بشار الأسد.. السوريون يشعلون الساحات بالاحتفالات (فيديو)

السوريون يحتفلون في العاصمة دمشق بقدوم العام الجديد 2025 بعد سقوط نظام الأسد #سوشال_سكاي#سوريا#دمشق pic.twitter.com/yYwMFgQCGH — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 31, 2024

وشملت العروض الاحتفالية في ساحة الأمويين الألعاب النارية والعروض الضوئية والموسيقية. (سكاي نيوز)

احتفل السوريون برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2025 لأول مرة بعد رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وتجمع عدد كبير من السوريين في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، احتفالا بالعام الجديد.