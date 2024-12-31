Advertisement

عربي-دولي

أوّل رأس سنة من دون بشار الأسد.. السوريون يشعلون الساحات بالاحتفالات (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2024 | 16:32
A-
A+
Doc-P-1299892-638712851131501510.png
Doc-P-1299892-638712851131501510.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل السوريون برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2025 لأول مرة بعد رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
Advertisement

وتجمع عدد كبير من السوريين في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، احتفالا بالعام الجديد.
وشملت العروض الاحتفالية في ساحة الأمويين الألعاب النارية والعروض الضوئية والموسيقية. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:57 | 2024-12-31
18:46 | 2024-12-31
16:58 | 2024-12-31
16:09 | 2024-12-31
16:00 | 2024-12-31
16:00 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24