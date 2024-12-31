عروض ضخمة جدا.. شاهدوا احتفال دبي بالعام الجديد 2025

ابدعت دبي الامارات برأس السنة #عام_جديد_2025 🇦🇪 pic.twitter.com/8rhAuHmm9j
— MAJED | Researcher |🐪📖 (@SAPRAC_SA) December 31, 2024
ابدعت دبي الامارات برأس السنة #عام_جديد_2025 🇦🇪 pic.twitter.com/8rhAuHmm9j
دبي الأجمل. ♥️🇸🇦🇦🇪 #السنه_الجديده_2025 pic.twitter.com/K7IIXarfJy
— Jo (@YSBAYERN) December 31, 2024
دبي الأجمل. ♥️🇸🇦🇦🇪 #السنه_الجديده_2025 pic.twitter.com/K7IIXarfJy
#حمدان_بن_محمد: مع بداية العام الجديد، نسأل الله أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركة والازدهار لبلادنا والعالم، عام جديد نجدد فيه العهد والوعد لقيادتنا وشعبنا بالعمل بكل إخلاص وعزيمة#عام_جديد_2025 #رأس_السنة_2025 #أرقام_قياسية #ليلة_رأس_السنة #رأس_السنة_في_دبي#MyDubaiNewYear… pic.twitter.com/cCismXDb7f
— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) December 31, 2024
#حمدان_بن_محمد: مع بداية العام الجديد، نسأل الله أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركة والازدهار لبلادنا والعالم، عام جديد نجدد فيه العهد والوعد لقيادتنا وشعبنا بالعمل بكل إخلاص وعزيمة#عام_جديد_2025 #رأس_السنة_2025 #أرقام_قياسية #ليلة_رأس_السنة #رأس_السنة_في_دبي#MyDubaiNewYear… pic.twitter.com/cCismXDb7f