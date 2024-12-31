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عربي-دولي
رئيس كوت ديفوار: القوّات الفرنسية ستنسحب من أراضينا
Lebanon 24
31-12-2024
|
18:46
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أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، الثلاثاء، أن القوات الفرنسية ستنسحب من بلاده، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ليتواصل الخروج العسكري للقوة الاستعمارية السابقة من المنطقة.
وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة نهاية العام، قال واتارا إن مواطني كوت ديفوار "عليهم أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة". وأضاف: "في هذا السياق، قررنا الانسحاب المنسق والمنظم للقوات الفرنسية".
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