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عربي-دولي

زيلينسكي يعد في خطاب العام الجديد بالقتال في الميدان وعلى طاولة المفاوضات

Lebanon 24
31-12-2024 | 18:57
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء أنه "سيتعيّن على بلاده في العام 2025 أن تواصل القتال في الميدان لتحقيق مكاسب تمكّنها لاحقا من أن تستثمرها على طاولة المفاوضات من أجل إنهاء العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضيها منذ ثلاث سنوات".
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وقال في خطاب إلى الأمة بمناسبة حلول العام الجديد: "في كل يوم من العام المقبل، يجب أن أقاتل وأن نقاتل جميعا، من أجل أوكرانيا قوية بما يكفي، لأن وحدها أوكرانيا مماثلة تحظى بالاحترام وصوتها يُسمع، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات".

كما أكد أن "بلاده ستفعل في العام 2025 كل ما بوسعها لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات".
وأضاف: "أتمنى أن يكون 2025 عامنا عام أوكرانيا. نحن نعلم أن السلام لن يُمنح لنا كهدية، لكننا سنفعلّ قصارى جهدنا لوقف روسيا وإنهاء الحرب. هذا ما يتمنّاه كل منّا".
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