ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في العاشر من كانون الأول، وبعد أيام قليلة من انهيار حكومة بشار الأسد في سوريا، شنت إسرائيل أوسع حملة عسكرية جوية في تاريخها ضد دولة مجاورة.

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وقد شهدت هذه العملية، التي أطلق عليها اسم "سهم الباشان"، قيام 350 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بضرب 320 هدفًا استراتيجيًا في كل أنحاء سوريا، من دمشق إلى طرطوس. ولم تكن هذه الحملة العدوانية معزولة، بل جاءت في سياق سنوات من التفاهمات الضمنية بين إسرائيل ونظام الأسد، والتي تمكنت خلالها إسرائيل من إدارة مصالحها في مرتفعات الجولان المحتلة، وكانت تنظر إلى الأسد باعتباره جاراً مزعجاً ولكن يمكن التنبؤ بسلوكه. إن الهدوء الذي ساد جبهة الجولان لأكثر من نصف قرن من الزمان كان بمثابة شهادة على هذا الوضع الراهن غير المستقر. فمع رحيل الأسد، تبدو إسرائيل عازمة على ضمان عدم تمكن أي نظام خليفة أو تحالف للمتمردين أو أي جهة أجنبية من تحدي موقفها في المنطقة، والضربات الإسرائيلية تمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة لسوريا، وهي الدولة التي تكافح الآن لإعادة بناء نفسها بعد سقوط الأسد".

الانقسامات الداخلية في سوريا

وبحسب الموقع، "إن حجم العملية العسكرية وتركيزها يثيران تساؤلات ملحة حول نوايا إسرائيل وتأثيرها الطويل الأجل على سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وقد أجرى المحللون مقارنات بين الفوضى التي شهدناها في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وواقع ليبيا المجزأ بعد القذافي. إن احتلال إسرائيل لأراض سورية إضافية بالقرب من مرتفعات الجولان يزيد من هذا الغموض. لقد ضمت إسرائيل الجولان، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية ورمزية، في عام 1981، وهي خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة غير قانونية. ومنذ سقوط الأسد، وسعت إسرائيل سيطرتها، حتى أنها استولت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة".

وتابع الموقع، "لم يلق هذا الاحتلال أي إدانة من جانب الدول الغربية، على الرغم من تأكيدات الأمم المتحدة على السيادة السورية على مرتفعات الجولان. وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل لا لبس فيه بأن "الجولان سيكون جزءًا من دولة إسرائيل إلى الأبد". ويؤكد هذا الموقف على استراتيجية إسرائيل: تأمين المكاسب الإقليمية مع الاستفادة من عدم استقرار سوريا لتعزيز هيمنتها الإقليمية. ومن المرجح أن يؤدي احتلال إسرائيل وأعمالها العسكرية إلى تعميق الانقسامات الداخلية داخل سوريا، مما يضع الفصائل التي تركز على بناء الأمة ضد أولئك الذين يعطون الأولوية لتحرير الأراضي المحتلة. وتعكس هذه الديناميكية الصراعات المطولة التي خاضها لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعاقت الانقسامات الداخلية الاستقرار والحكم".

وأضاف الموقع، "إن إعطاء الأولوية للفصائل السورية التي تركز على إعادة الإعمار، يعني أنها تخاطر بفقدان الشرعية طالما ظلت الأراضي السورية محتلة. على العكس من ذلك، فإن إعطاء الأولوية للقتال ضد إسرائيل قد يؤدي إلى هزائم مبكرة والمزيد من الفوضى، وتحويل الموارد الحاسمة عن جهود بناء الدولة. وفي أي من السيناريوهين، تستفيد إسرائيل: فسوريا المجزأة أقل قدرة على تشكيل تهديد لأمنها وطموحاتها الإقليمية. وبالنسبة للسوريين، يمثل هذا الانقسام مفارقة قاسية. إن إعادة بناء دولتهم تتطلب إعطاء الأولوية للاستقرار وإعادة الإعمار، ولكن القيام بذلك تحت الاحتلال يخاطر بتنفير أجزاء كبيرة من السكان الذين ينظرون إلى المقاومة باعتبارها ضرورة وطنية. إن الانقسامات الناتجة عن ذلك ستجعل من الصعب على أي حكومة انتقالية الحفاظ على الشرعية والتماسك".

فراغ أمني

وبحسب الموقع، "إن تدمير القدرات العسكرية السورية يعكس تفكيك الجيش العراقي أثناء الغزو الأميركي، الأمر الذي ترك فراغاً أمنياً يدعو إلى التدخل الأجنبي وصعود الجهات الفاعلة غير الحكومية. والآن يواجه المتمردون السوريون والسلطات الانتقالية تحدياً هائلاً: إعادة بناء جيش وظيفي مع تلبية احتياجات السكان المنقسمين. كما تعمل تصرفات إسرائيل على تقويض الجهود الرامية إلى استعادة الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات أخرى، بما في ذلك المجموعة الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وحدات حماية الشعب. ومن خلال تآكل القدرة العسكرية السورية، تضمن إسرائيل عدم الاستقرار لفترة طويلة، وتمنع أي جهد متماسك لتحدي احتلالها أو موازنة نفوذها".

وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، لم تستهدف الضربات الإسرائيلية الأصول العسكرية فحسب . فقد تم تدمير أرشيفات الاستخبارات أيضًا ، والتي تحتوي على بيانات كان من الممكن أن تلقي الضوء على علاقات الأسد بالشبكات والدول العالمية، بما في ذلك إسرائيل نفسها. وظهرت تقارير عن اتفاقيات سرية بين حكومة الأسد وإسرائيل، يُزعم أنها أُديرت من خلال وسطاء روس، في أعقاب سقوطه. وتعقّد هذه الاكتشافات الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة بين السوريين وإنشاء حكومة جديدة خالية من ظل إرث الأسد المثير للجدل. ويخلق هذا التدهور العسكري أرضًا خصبة لظهور ميليشيات موازية، ومن المرجح أن يركز بعضها على مقاومة إسرائيل بدلاً من المساهمة في إعادة إعمار سوريا. ومن شأن مثل هذا التطور أن يعكس الفوضى في ليبيا من الفصائل المسلحة، مع دعم القوى الأجنبية للمجموعات المتنافسة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية الخاصة".

وأضاف الموقع، "تتماشى استراتيجية إسرائيل مع أهدافها الإقليمية الأوسع نطاقا، بما في ذلك دعم العناصر الكردية في سوريا. ويهدد هذا الدعم بتورط سوريا بشكل أكبر في النزاعات الإقليمية، وخاصة مع تركيا، وتعميق انقساماتها الداخلية. وقد تصبح وحدات حماية الشعب أداة أخرى في استراتيجية إسرائيل تجاه سوريا، وتخاطر هذه الشراكة المحتملة بإشعال التوترات بين الجماعات العرقية في سوريا، وتعقيد جهود إعادة الإعمار وتنفير السوريين الذين يخشون بالفعل التلاعب الأجنبي المتصور. إن دعم إسرائيل للانفصال الكردي هو جزء من استراتيجية أوسع لتقسيم وإضعاف منافسيها الإقليميين. ومن خلال تشجيع تفتيت سوريا، تعمل إسرائيل على تحويل الانتباه عن أفعالها في فلسطين ولبنان مع ضمان عدم ظهور دولة سورية موحدة لتحدي طموحاتها الإقليمية. ويعكس هذا النهج تكتيكاتها في لبنان أثناء الحرب الأهلية، حيث عززت إسرائيل تحالفاتها مع الفصائل المحلية لتأمين مصالحها. كما يمكنها دعوة التدخل الأجنبي في سوريا لمقاومة تدخل إسرائيل واحتلالها، وإيران هي لاعب محتمل في هذا الصدد".

وختم الموقع، "إن دعم سيادة سوريا وتعزيز مسار حقيقي لإعادة الإعمار أمران حاسمان لضمان وحدة البلاد واستقرارها. وبدون مثل هذه الجهود، تخاطر سوريا بأن تصبح دولة فاشلة أخرى في منطقة تعاني بالفعل من الصراع والانقسام. قد تقدم تصرفات إسرائيل مزايا أمنية قصيرة الأجل، لكنها تثبط عزيمة السكان الذين ما زالوا يحتفلون بسقوط النظام. وبدلاً من تعزيز سوريا المستقرة والآمنة، قد تكون النتيجة على المدى الطويل عدم الاستقرار المستمر وتصعيد الصراعات الإقليمية".