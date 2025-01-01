16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
آخر مستجدات الطائرة الكورية المنكوبة.. قرار بشأن الصندوق الأسود
Lebanon 24
01-01-2025
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها ستقوم بإرسال مسجل البيانات الخاص برحلة طائرة شركة طيران "جيجو آير" المنكوبة المستخرج من الصندوق الأسود، إلى الولايات المتحدة لتحليله.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، قولها في إفادة صحفية، إن الجدول الزمني الدقيق لنقل مسجل الرحلة سيتم تحديده بالتشاور مع المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل.
Advertisement
وقد تعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.
ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.
وقد تم إلقاء اللوم على الهيكل الخرساني، الذي وُضع عليه النظام الملاحي في مطار "موان" الدولي، في ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم طائرة "جيجو آير".
وكانت الطائرة المنكوبة هبطت بدون عجلات أو معدات للهبوط في المطار يوم الأحد الماضي، وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بالهيكل الخرساني، ما أدى إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
Lebanon 24
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
15:00 | 2024-12-31
31/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم سقطت أرضاً... هكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم سقطت أرضاً... هكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)
11:00 | 2024-12-31
31/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من حلول العام الجديد.. اليكم ما نشرته كارين رزق الله
Lebanon 24
قبل ساعات من حلول العام الجديد.. اليكم ما نشرته كارين رزق الله
14:09 | 2024-12-31
31/12/2024 02:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
31/12/2024 02:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية.. نائب سابق يدخل المستشفى
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية.. نائب سابق يدخل المستشفى
11:10 | 2024-12-31
31/12/2024 11:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:38 | 2025-01-01
بالمدفعية الثقيلة... قصف تركي مكثف على مواقع لـ"قسد"
10:30 | 2025-01-01
ما هي سيناريوهات إيران بعد الأسد؟
10:04 | 2025-01-01
عشية رأس السنة... البرق يضرب أكثر الأماكن رمزية في واشنطن
10:00 | 2025-01-01
ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي؟ تقرير يكشف عن تطورات حسّاسة مرتبطة بلبنان
10:00 | 2025-01-01
صاروخٌ "يمني" جديد.. معلومات عنه يكشفها إعلامٌ إسرائيليّ
09:50 | 2025-01-01
هجوم نيو أورليانز.. الشرطة تعلن مصير المشتبه به
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
01/01/2025 17:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
01/01/2025 17:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
01/01/2025 17:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24