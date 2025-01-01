آخر مستجدات الطائرة الكورية المنكوبة.. قرار بشأن الصندوق الأسود

Advertisement

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها ستقوم بإرسال مسجل البيانات الخاص برحلة طائرة شركة طيران "جيجو آير" المنكوبة المستخرج من الصندوق الأسود، إلى الولايات المتحدة لتحليله.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، قولها في إفادة صحفية، إن الجدول الزمني الدقيق لنقل مسجل الرحلة سيتم تحديده بالتشاور مع المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل.وقد تعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.وقد تم إلقاء اللوم على الهيكل الخرساني، الذي وُضع عليه النظام الملاحي في مطار "موان" الدولي، في ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم طائرة "جيجو آير".وكانت الطائرة المنكوبة هبطت بدون عجلات أو معدات للهبوط في المطار يوم الأحد الماضي، وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بالهيكل الخرساني، ما أدى إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.