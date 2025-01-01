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وصول أول طائرة مساعدات إنسانية سعودية إلى دمشق

Lebanon 24
01-01-2025 | 05:15
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وصلت اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي، أول طائرة مساعدات إنسانية سعودية تحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل الطائرتان أكثر من 56 طنا من المواد الغذائية والإيوائية والطبية.
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وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق الأربعاء سيتبعه جسر بري آخر خلال أيام.

وذكرت صحيفة "الوطن" أنه في إطار الجسر الإنساني السعودي "جوي بري" ستصل شحنات جوية يوميا عبر مطار دمشق الدولي كذلك ستصل غدا 52 شاحنة مساعدات عبر الحدود السورية الأردنية.
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