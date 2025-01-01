صاروخٌ "يمني" جديد.. معلومات عنه يكشفها إعلامٌ إسرائيليّ

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على صاروخ باليستي جديد استخدمته جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن ضد إسرائيل، في إطار عملياتهم العسكرية المتواصلة دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأعلن الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه منطقة يافا ومحطة كهرباء جنوب القدس، في تصعيد عسكري جديد في ظل العدوان الإسرائيلي على اليمن وتواصل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن القيادي الحوثي حزام الأسد غرّد على موقع "إكس" مساء الثلاثاء الماضي، قائلا بالعبرية: "قريبًا ستصل المفاجآت".

وأضاف القيادي الحوثي بالعربية، أن "العمليات العسكرية اليمنية في عمق العدو الصهيوني مستمرة، والمفاجآت ستأتي بإذن الله، حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار عن غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين ذكروا أن أحد الصواريخ التي أُطلقت كان من نوع "ذو الفقار"، وهو صاروخ باليستي إيراني قصير المدى، ويُعتبر قابلا للحركة وذا مرحلة واحدة، يعمل بمحرك وقود صلب.

ووفقاً لـ"معاريف"، فإن هذا الصاروخ يتمتع بقدرة على حمل رأس حربي يزن حوالي 450 كغم، ويُفصل رأسه الحربي بعد الإطلاق ما يزيد من مداه ليصل إلى 700 كم، وقد يصل إلى 1000 كم في الإصدارات الجديدة.

وبحسب الإعلام الإيراني، فإنّ سرعة الصاروخ تبلغ 1500 متر في الثانية (5400 كم/ساعة)، وهو مزود بقدرة على التهرب من أنظمة الدفاع الجوي.

والثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن استهداف مطار "بن غوريون" ومحطة كهرباء إسرائيلية جنوب مدينة القدس المحتلة، بصواريخ باليستية.

وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثييين، أن القوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثي نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في منطقة يافا بفلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وتابع الناطق باسم جماعة الحوثي: "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار"، مشدداً على أن الصاروخين أصابا هدفيهما بنجاح.

ولفت إلى أن عملية إطلاق الصاروخين تزامنت مع عملية استهدفت حاملة طائرات أمريكية، بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، مبيناً أنه تم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يُحضر له على اليمن.

وذكر الناطق باسم "الحوثي" أن عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف إلا بوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. (عربي21)