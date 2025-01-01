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عربي-دولي

بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: ننتظر من الشرع مد يده إلينا

Lebanon 24
01-01-2025 | 06:17
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أكد بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، الأربعاء، عدم تلقي أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا.

وفي قداس رأس السنة الجديدة في الكاتدرائية المريمية بدمشق، قال يوحنا العاشر: "أتوجه إلى السيد أحمد الشرع شخصيا داعيا له ولإدارته الجديدة بالصحة والقوة في قيادة سوريا الجديدة التي يحلم بها كل سوري".
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وأضاف: "بالمناسبة أكرر أننا مددنا يدنا للعمل معكم لبناء سوريا الجديدة ولكننا ننتظر من الشرع وإدارته مد يدهم إلينا".

وتابع: "لأنه وحتى تاريخه وبالرغم من تناقل وسائل الإعلام لانعقاد وشيك لمؤتمر سوري شامل وغير ذلك من القضايا، لم يتم أي تواصل رسمي من قبلهم معنا".

وأردف قائلا: "هذا، وقد عرف الإرث السوري زيارات رؤساء الجمهورية إلى هذه الدار البطريركية مريمية الشام منذ عهد الاستقلال. فنحن نرحب به في داره وفي بيته".

ولا يزال توحيد البلاد التي مزقتها الحرب إضافة إلى وجود فصائل ذات ولاءات متباينة والعديد من الأقليات الدينية، يشكل تحديا أمام هيئة تحرير الشام.

وتدرك الهيئة التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة والنأي بنفسها عن الجماعات المتطرفة، أنها تخضع للتدقيق فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع الأقليات مثل المسيحيين والعلويين والأكراد بشكل خاص.

ومع ذلك، تواجه الهيئة تحديا كبيرا يتمثل بوجود العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوفها أو صفوف الفصائل خلال النزاع بعد عام 2001، ومعظمهم من آسيا الوسطى.
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