ظهر وهو يرقص مع ترامب... أين قضى ماسك ليلة رأس السنة؟

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قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إنه قضى ليلة رأس السنة في مقر إقامة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مارالاغو، حيث رقصا واقفين بجانب بعضهما البعض.وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي X، والذي علق عليه ماسك بنفسه، ظهر رجل الأعمال وهو يرقص مع ترامب.وقام أحد المستخدمين بوضع تعليق على الفيديو بالقول إن السنوات الأربع المقبلة ستكون "لا تنسى".ورد إيلون ماسك على التعليق بالقول: "الأوقات الطيبة ستأتي لاحقا".وفي مقطع فيديو آخر، نال الرد كذلك من جانب رجل الأعمال، ظهرت في مارالاغو ماي ماسك، والدة إيلون ماسك، مع ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي المنتخب. (روسيا اليوم)