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إقتصاد

روسيا توقف شحن الغاز عبر أوكرانيا: نهاية طريق تاريخي

Lebanon 24
01-01-2025 | 08:24
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الأربعاء، وقف شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءاً من الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، مع انتهاء الاتفاقية التي كانت تنظم مرور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الشركة في بيان أن كييف رفضت تمديد الاتفاق، مما أدى إلى توقف شحن الغاز الروسي عبر هذا المسار الحيوي.
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يشكل هذا الإجراء نهاية أقدم ممر لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. ويأتي ذلك وسط سنوات من التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا، والتي تصاعدت منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014. (عربي21)





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