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حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص"... شرطة نيو أورليانز تكشف خطة السائق والعثور على عبوة ناسفة

Lebanon 24
01-01-2025 | 09:11
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أكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأميركية، الأربعاء، حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".
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وأشارت إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.


وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من الإف بي آي خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ"الحي الفرنسي".


ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.

ماذا حدث؟

اصطدمت شاحنة بيضاء بحشد من الناس على الجانب الأيسر بين تقاطع شارعي كانال وبوربون.
السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد.
 
شرطة نيو أورليانز: أكثر من 300 من أفراد الأمن كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادث.
قُتل في الحادث 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون.
ذكرت إدارة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى 5 مستشفيات مختلفة على الأقل. (سكاي نيوز)
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