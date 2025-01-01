عشية رأس السنة... البرق يضرب أكثر الأماكن رمزية في واشنطن

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ضربت صاعقة برق عشية رأس السنة الجديدة قبة مبنى الكابيتول ونصب واشنطن التذكاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وقالت الصحيفة: "تُظهر الصور التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي البرق يضرب اثنين من أكثر الأماكن رمزية في واشنطن والبلد بأكمله. ويبدو أن الجزء العلوي من نصب واشنطن التذكاري وقبة مبنى الكابيتول الأمريكي أصيبا بشكل مباشر".ولفتت إلى أن دوي رعد هائل سُمع عقب ضربة البرق، واجتاحت عاصفة كهربائية منطقة واشنطن، على شكل شريط ضيق نسبيا ولكنه ممدود يتجه شرقا، وهطلت الأمطار بغزارة مع اجتياح العاصفة القوية للمدينة وضواحيها.ومطلع ديسمبر الماضي، ضربت عاصفة قوية ولاية واشنطن متسببة بانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف وتعطل حركة السير على الطرق ومقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين.وقال مسؤولو إدارة الإطفاء المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي إن امرأة قتلت عندما سقطت شجرة على مخيم للمشردين في لينوود شمالي سياتل، كما لقيت امرأة ثانية حتفها قرب سياتل حين سقطت شجرة على منزلها، بحسب مسؤولين في إحدى شركات خدمات الإطفاء. وأُصيب شخصان عندما سقطت شجرة على مقطورتهما في وادي مابل جنوب شرقي سياتل. (روسيا اليوم)