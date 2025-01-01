العراق.. مئات الإصابات خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة

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أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، تسجيل 564 إصابة في مختلف أنحاء البلاد خلال حوادث مرتبطة باحتفالات رأس السنة الميلادية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، بأن 143 شخصا أصيبوا جراء الألعاب النارية التي رافقت الاحتفالات، بينما أصيب 40 آخرون نتيجة إطلاق الرصاص الحي.وأضاف البدر، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن 203 إصابات وقعت بسبب حوادث السير خلال الاحتفالات، فضلًا عن تسجيل 178 إصابة متنوعة.وأوضح أن إصابات الألعاب النارية شملت حروقا بدرجات مختلفة، وإصابات مباشرة في العين والأطراف.وأشار البدر، إلى أن بعض الإصابات الناتجة عن الرصاص الحي وُصفت بأنها "خطرة"، ما استدعى إدخال المصابين إلى العناية المركزة، دون الكشف عن أرقام محددة لتلك الحالات. (الاناضول)